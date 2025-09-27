Il calcio libero del Milan di Allegri
Sinceramente non riesco a dare torto a chi sostiene che le partite di calcio ormai si assomigliano tutte. È una questione legata a più fattori, su tutti, le posizioni. Molte squadre si fondan. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: calcio - libero
Maresca snobbato dal calcio italiano, solo Guardiola ha creduto in lui dopo il flop a Parma (Libero)
Il calcio femminile in Italia è tornato alla “normalità”: la Serie A Women’s Cup non sarà trasmessa in tv (Libero)
La star del Liverpool Dominik Szoboszlai segna lo sbalorditivo vincitore del calcio libero
Il calcio è nato in strada: ore di gioco libero, creatività e divertimento con un pallone tra i piedi. CONTINUA A LEGGERE l’articolo di Raffaele Di Pasquale nel blog “La complessità del calcio”. https://www.filippogalli.com/2025/09/26/il-mito-del-muro-dell1vs1-e-l - facebook.com Vai su Facebook
Il calcio libero del Milan di Allegri - Quando il calcio dei ruoli vince su quello delle posizioni ... Lo riporta ilfoglio.it
Calcio: Allegri ritrova Leao, Milan all'esame verità - Ora che torna a San Siro a disposizione di Massimiliano Allegri, in città si respira il fresco pungente dell'autunno. ansa.it scrive