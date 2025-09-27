A Napoli il caffè è molto più di una semplice bevanda: è un rito, un momento sacro che scandisce le giornate, un simbolo di ospitalità e condivisione. Che sia fatto con la tradizionale moka o con una moderna macchinetta automatica, il caffè napoletano conserva un’anima tutta sua, fatta di gesti lenti, chiacchiere sincere e aromi intensi. In ogni casa napoletana, la moka ha avuto per decenni un posto d’onore sul fornello. Il borbottio dell’acqua che sale, il profumo che si diffonde in cucina, la cura nel dosare la miscela: tutto contribuisce a creare un’esperienza che va oltre il gusto. Non è un caso che a Napoli la moka venga spesso tramandata di generazione in generazione, come un oggetto di famiglia, quasi un cimelio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il caffè a Napoli: tra moka e macchinetta automatica, il rito che non cambia