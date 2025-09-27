Il buco nero ‘impossibile’ | l’ha scoperto un italiano ed un miliardo di volte più grande del Sole
Un team internazionale di ricercatori, guidato dall’astrofisico italiano Luca Ighina del Centro per l’Astrofisica Harvard & Smithsonian e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha individuato un buco nero supermassiccio che sfida ogni limite teorico conosciuto. Questo gigante cosmico, denominato RACS J0320-35, si trova a ben 12,8 miliardi di anni luce dalla Terra e possiede una massa pari a un miliardo di Soli. Ciò che rende questa scoperta particolarmente “scioccante”, come commentato dallo stesso Ighina, è il suo incredibile tasso di crescita record. RACS J0320-35 sta divorando materia a una velocità 2,4 volte superiore al cosiddetto limite di Eddington, il massimo teorico sostenibile per l’accrescimento di un buco nero. 🔗 Leggi su Cultweb.it
