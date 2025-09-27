Il buco nero di ore Cinzia e l’assassino la notte senza fine

Il suo telefono ha smesso di dare segnali alle 3.20. Da quel momento, di Cinzia Pinna non è rimasta che un’assenza colma di interrogativi. La 33enne di Castelsardo, dipendente stagionale di un albergo di Palau, era uscita dopo il turno serale con alcuni amici. In un locale, testimoni la ricordano già in difficoltà, barcollante, mentre . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

buco nero ore cinziaCinzia Pinna, il «buco nero» di almeno cinque ore e l'ipotesi di un approccio rifiutato: la notte insieme all'assassino - Le ha sparato con una pistola, ha poi nascosto il corpo nei terreni della sua azienda di vini ... Da msn.com

buco nero ore cinziaCinzia Pinna uccisa da Emanuele Ragnedda, il party con droga e alcol, il "buco" di 5 ore, l'ipotesi dello stupro e delle avances rifiutate: cosa sappiamo - E poi delle bottiglie di vino vuote, o a metà, sparse per la casa. Lo riporta leggo.it

