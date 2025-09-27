Il buco nero di ore Cinzia e l’assassino la notte senza fine

Il suo telefono ha smesso di dare segnali alle 3.20. Da quel momento, di Cinzia Pinna non è rimasta che un’assenza colma di interrogativi. La 33enne di Castelsardo, dipendente stagionale di un albergo di Palau, era uscita dopo il turno serale con alcuni amici. In un locale, testimoni la ricordano già in difficoltà, barcollante, mentre . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il buco nero di ore. Cinzia e l’assassino la notte senza fine

In questa notizia si parla di: buco - nero

Edgar Wright sarà il regista del remake del cult sci-fi Il buco nero?

Stellantis, buco nero in Italia nel primo semestre mentre Filosa ripensa la strategia

Migranti morti nel Mediterraneo, il buco nero dei dati

Un team di ricercatori guidato dall’italiano Luca Ighina ha scoperto un buco nero distante 12,8 miliardi di anni luce, con una massa pari a un miliardo di Soli. L’oggetto, chiamato RACS J0320-35, alimenta un quasar super luminoso. Grazie al telescopio Chand - X Vai su X

Grazie al telescopio spaziale James Webb, gli astronomi hanno scoperto una classe di oggetti mai osservati prima, chiamata “stella buco nero”: - facebook.com Vai su Facebook

Cinzia Pinna, il «buco nero» di almeno cinque ore e l'ipotesi di un approccio rifiutato: la notte insieme all'assassino - Le ha sparato con una pistola, ha poi nascosto il corpo nei terreni della sua azienda di vini ... Da msn.com

Cinzia Pinna uccisa da Emanuele Ragnedda, il party con droga e alcol, il "buco" di 5 ore, l'ipotesi dello stupro e delle avances rifiutate: cosa sappiamo - E poi delle bottiglie di vino vuote, o a metà, sparse per la casa. Lo riporta leggo.it