Il borgo medievale ha di nuovo la sua strada | riaperta dopo quasi sei anni via di San Vittorino
Riapre, dopo quasi sei anni, via di San Vittorino, la strada che porta all’omonimo borgo di Roma est, nel VI municipio. Non è un errore: la strada era stata prima chiusa e poi ridotta a una corsia dal gennaio del 2020 in seguito a una frana.I lavori su via di San VittorinoSono anni che questa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: borgo - medievale
Labeaume: un borgo medievale tra le gole dell’Ardèche
Serata anni Ottanta nel borgo medievale. Un tuffo nelle hit
Il giro dell’Etna a passo lento in Circumetnea e visita del borgo medievale di Randazzo
Viaggia con Wallace. . Castel di Tora (Rieti) è un borgo medievale unico, arroccato su un'altura che domina lo spettacolare Lago del Turano. La sua bellezza risiede nella sua posizione da cartolina, con le case in pietra che sembrano scivolare verso le acque - facebook.com Vai su Facebook
Rondine inaugura il nuovo anno tra formazione e pace - La Cittadella della Pace di Rondine inaugura ufficialmente il nuovo anno scolastico e accademico con un grande evento sabato 27 settembre, dalle 10. Come scrive toscanaoggi.it
Savoca. Una giornata dedicata a Kant tra studi e nuove pubblicazioni - Venerdì 26 settembre, al Centro Filarmonico, si incontreranno filosofi e studiosi provenienti da diverse università italiane The post Savoca. Si legge su msn.com