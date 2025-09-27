Il borgo medievale ha di nuovo la sua strada | riaperta dopo quasi sei anni via di San Vittorino

Romatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre, dopo quasi sei anni, via di San Vittorino, la strada che porta all’omonimo borgo di Roma est, nel VI municipio. Non è un errore: la strada era stata prima chiusa e poi ridotta a una corsia dal gennaio del 2020 in seguito a una frana.I lavori su via di San VittorinoSono anni che questa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: borgo - medievale

Labeaume: un borgo medievale tra le gole dell’Ardèche

Serata anni Ottanta nel borgo medievale. Un tuffo nelle hit

Il giro dell’Etna a passo lento in Circumetnea e visita del borgo medievale di Randazzo

borgo medievale ha nuovoRondine inaugura il nuovo anno tra formazione e pace - La Cittadella della Pace di Rondine inaugura ufficialmente il nuovo anno scolastico e accademico con un grande evento sabato 27 settembre, dalle 10. Come scrive toscanaoggi.it

borgo medievale ha nuovoSavoca. Una giornata dedicata a Kant tra studi e nuove pubblicazioni - Venerdì 26 settembre, al Centro Filarmonico, si incontreranno filosofi e studiosi provenienti da diverse università italiane The post Savoca. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Borgo Medievale Ha Nuovo