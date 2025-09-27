Il biondo vaniglia latte è il colore più dolce da indossare sui capelli questo autunno

Cremoso, avvolgente e incredibilmente chic. Il biondo vaniglia non è solo un colore di capelli, ma una vera e propria dichiarazione di stile. Lontano dai toni glaciali del platino e più sofisticato del classico biondo dorato, questa nuance gourmand ha conquistato le teste delle celebrità e si è imposta come una delle tendenze più amate e richieste nei saloni. Da Romee Strijd a Sydney Sweeney, passando per Anya Taylor-Joy e Jennifer Lawrence, fino alle nostre sorelle Ferragni, il fascino del biondo vaniglia risiede nella sua capacità di illuminare il viso con una luce nuova, calda e multidimensionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

