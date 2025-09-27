Il Big Bang in Tv | molti potrebbero aver visto le sue conseguenze senza saperlo
Alcuni segnali visibili sui vecchi televisori analogici, come il “rumore bianco” tra un canale e l’altro, sono riconducibili alla la radiazione cosmica di fondo, l’eco residuo del Big Bang che ha dato origine all’universo circa 13,8 miliardi di anni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Perché molti geek odiano la teoria del big bang dopo 18 anni
24 settembre 2007: debutta sulla CBS la serie The Big Bang Theory, Creata da Chuck Lorre e Bill Prady, andrà in onda fino al 16 maggio 2019, per un totale di 12 stagioni e 279 episodi. La serie è incentrata sull'evoluzione delle relazioni tra i fisici socialmente
The Big Bang Theory: dove vederlo in streaming - E’ una serie composta di ben dodici stagioni e 279 episodi ed è considerata un cult della tv. cineblog.it scrive