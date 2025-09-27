Il Bernareggi la festa inizia con Insieme nella bellezza Sabato e domenica porte aperte

L’EVENTO. Alla scoperta del nuovo Museo Diocesano e del luogo che lo ospita, l’antico Palazzo Vescovile aperto al pubblico dopo sei anni di restauro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Bergamo, il nuovo Bernareggi parte nella bellezza. Una festa di arte, musica, teatro e poesia

“Più di 60 opere: da Lotto a Manzù, dieci sale e 2 giorni di festa, Bergamo riabbraccia il Museo Bernareggi”

Svelato il nuovo Bernareggi, eccolo in anteprima. Nel weekend la festa con la città - Foto e video

“Il Bernareggi” torna a casa: il 27 settembre si apre al pubblico nell’antico Palazzo Vescovile fotogallery - Il museo intitolato alla memoria del vescovo in carica tra il 1936 e il 1953, torna nella sede in cui fu inaugurato nel 1861. Si legge su bergamonews.it

