Il bello dell’Orrido con Andrea Vitali | I migliori libri della nostra vita

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In quanto bellanese, Andrea Vitali, cittadino di Bellano (qualificata “Città che legge 2024-25-26“), è stato invitato alla locale rassegna “ Il bello dellOrrido ” come lettore? "Sì, preferisco non parlare dei libri da me scritti (70 romanzi, oltre 4 milioni di copie vendute ndr). Mi darebbe fastidio". Vera gloria, la sua. Rifuggendo ogni vanagloria, con il curatore Armando Besio che tema ha concordato? "Dialogheremo su “ I migliori libri della nostra vita “, scritti da altri". Il titolo richiama un’ode musicale. "Dal sapore fantastico: “I migliori anni della nostra vita“ cantava infatti Renato Zero trent’anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il bello dell8217orrido con andrea vitali i migliori libri della nostra vita

© Ilgiorno.it - Il bello dell’Orrido con Andrea Vitali: "I migliori libri della nostra vita..."

In questa notizia si parla di: bello - orrido

bello dell8217orrido andrea vitaliAndrea Vitali nella sua Bellano per dare il via alla rassegna Il bello dell’Orrido - Il bello dell’Orrido, la rassegna di incontri curati da Armando Besio, torna ad animare il cinema di Bellano con quattro nuovi appuntamenti a cadenza mensile. Scrive ciaocomo.it

bello dell8217orrido andrea vitaliI migliori libri della nostra vita, con Andrea Vitali - Il bello dell'Orrido - 30 al Cinema di Bellano, in via Roma 3, torna la rassegna Il bello dell’Orrido, il ciclo di incontri promossa dal Comune di Bellano e dall’Associazione ArchiViVita ... Riporta mentelocale.it

Cerca Video su questo argomento: Bello Dell8217orrido Andrea Vitali