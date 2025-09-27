Il bel doc di Sky Arte ora su Now per capire l’oggi Dai Corpi santi alla metropoli 

Ilfoglio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo abbiamo visto con curiosità, questo doc “Il racconto di Milano. Dai borghi alla città, dalla città ai quartieri” (lo ha trasmesso Sky Arte la settimana scorsa, ma i 92 minuti di. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il bel doc di sky arte ora su now per capire l8217oggi dai corpi santi alla metropoli160

© Ilfoglio.it - Il bel doc di Sky Arte (ora su Now) per capire l’oggi. Dai Corpi santi alla metropoli 

In questa notizia si parla di: arte - capire

Capire l’arte contemporanea con Davide Uria: ironia, tagli e sopravvivenze

Flashback, fiera d'arte come strumento per capire il presente

Cerca Video su questo argomento: Bel Doc Sky Arte