il barone rampante amore e ribellione

Di corsa sopra un albero. Che di mangiare le lumache proprio non se ne parla. Fortuna che non tutti i figlioli reagiscono come Cosimo: sarebbe faticoso. Anche perché da lì il ragazzo (12 anni) decide di non scendere più. Addio terra con tutte le tue pesantezze! Meglio un’esistenza fra i rami, ad osservare dall’alto lo scorrere del mondo. Indimenticabile "Il barone rampante", con quel suo amore folle per la vita e per la ribellione. Qualche anno fa Riccardo Frati ha avuto l’ardire di portarlo in scena. Una sfida. Stravinta. Visto che il Piccolo lo ripropone per la quarta volta, da oggi al 12 ottobre al Grassi di via Rovello ad aprire la nuova stagione "Complemento di Relazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

