Il 300mila di Lecce conquista per la 15esima volta il titolo di miglior bar di Puglia

LECCE - Quindici anni di eccellenza ininterrotta. Il 300mila di Lecce ha conquistato anche quest’anno il riconoscimento di miglior bar della Puglia nella Guida Bar d’Italia 2026 del Gambero Rosso, presentata ieri al Teatro Manzoni di Milano. Il locale ha ottenuto il punteggio massimo di 3 chicchi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

