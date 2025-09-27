Il 3 novembre inizierà la Terza Guerra Mondiale La profezia dell’ex generale Nato che scatena i complottisti sui social
La Terza Guerra Mondiale è dietro l’angolo, anzi ha già una data di inizio: il 3 novembre. È la previsione, dettagliata minuto per minuto, che l’ex generale americano Richard Shirreff ha rivelato al tabloid inglese Daily Mail. I sorvoli ripetuti di droni così come – secondo alcuni – il consiglio della Bce di « tenere contanti in caso di crisi », aggiunto a una tempistica così repentina di un ex ufficiale di alto rango, hanno mandato in tilt i social media. Diventando pane per i denti dei complottisti. Come inizierà la Terza guerra mondiale secondo Shirreff. Manco avesse di fronte a sé la sfera di cristallo, l’ex generale del Comando supremo Nato in Europa (il Saceur) ha messo in fila, uno dopo l’altro, tutti i passi che porteranno al collasso dell’Alleanza atlantica e dell’Europa nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: novembre - inizier
Maayan Inon e Sima Mohammed Awad hanno ritirato il riconoscimento in Loggia: è stato assegnato nell’ambito del Festival della pace che inizierà il 7 novembre Vai su Facebook
La Nato perderà la Terza Guerra Mondiale in 5 giorni: la “profezia” del 3 novembre 2025 - La Nato crollerà in 5 giorni: cosa dice la "profezia" choc sulla Terza Guerra Mondiale che fa tremare l'Europa. Secondo tag24.it
3 novembre, una data che fa paura e che potrebbe cambiare tutto: ecco cosa sta accadendo - Sul web circola una data – quella del prossimo 3 novembre – che ha allarmato milioni di utenti. Scrive diregiovani.it