Il 3 novembre inizierà la Terza Guerra Mondiale La profezia dell’ex generale Nato che scatena i complottisti sui social

La Terza Guerra Mondiale è dietro l’angolo, anzi ha già una data di inizio: il 3 novembre. È la previsione, dettagliata minuto per minuto, che l’ex generale americano Richard Shirreff ha rivelato al tabloid inglese Daily Mail. I sorvoli ripetuti di droni così come – secondo alcuni – il consiglio della Bce di « tenere contanti in caso di crisi », aggiunto a una tempistica così repentina di un ex ufficiale di alto rango, hanno mandato in tilt i social media. Diventando pane per i denti dei complottisti. Come inizierà la Terza guerra mondiale secondo Shirreff. Manco avesse di fronte a sé la sfera di cristallo, l’ex generale del Comando supremo Nato in Europa (il Saceur) ha messo in fila, uno dopo l’altro, tutti i passi che porteranno al collasso dell’Alleanza atlantica e dell’Europa nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Open.online