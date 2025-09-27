Il 28enne morto dopo lo schianto con un mezzo di Messina Servizi arriva la condanna per un dipendente
A sei anni dal tragico incidente costato la vita al 28enne Luciano Galletta arriva la prima sentenza del tribunale. La giudice Adriana Sciglio ha condannato a 2 anni il responsabile del cantiere di Messina Servizi che quella sera del 9 ottobre 2019 stava effettuando dei servizi di scerbatura in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
