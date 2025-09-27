Il 17enne sequestrato a Ragusa è tornato da solo a casa | è mistero sul movente del rapimento

Il 17enne rapito da due uomini armati e incappucciati ieri sera a Vittoria, in provincia di Ragusa, si è finalmente presentato al Commissariato di Polizia con un amico. Il giovane sta bene ed è figlio di un noto commerciante ortofrutticolo: la stessa cittadina in cui è accaduto il fatto è famosa per le attività nel settore. Secondo il racconto del pm Francesco Puleio, l’altro ragazzo che era con lui “lo aveva incontrato casualmente per strada”, dove lo avrebbero lasciato “quelli che lo avevano prelevato”. È quanto emerge dalla conferenza stampa al Palazzo di giustizia. I due rapitori, prima di passare all’azione, l’avevano chiamato per nome davanti ai suoi amici e minacciandolo con un’arma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

