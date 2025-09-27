Il 17enne rapito | Mi hanno incappucciato e picchiato Dall' intimidazione alla pista della droga | tutti i moventi Ma è escluso il riscatto
«Non c'è stata nessuna richiesta di soldi alla famiglia e il ragazzo è stato trattato bene». Il procuratore di Ragusa Francesco Puleio esclude che dietro al sequestro. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: 17enne - rapito
Sequestro di persona nel Ragusano: 17enne figlio di un noto commerciante agricolo rapito in piazza a Vittoria
Ragusa, 17enne rapito in piazza da due uomini armati e incappucciati
17enne, figlio di un commerciante ortofrutticolo, è stato rapito in centro a Vittoria davanti agli amici. “La criminalità ha alzato la posta”: cosa sappiamo finora
Vittoria, il 17enne rapito si presenta autonomamente al commissariato: "Non so dove mi hanno portato" - X Vai su X
Fine dell'incubo a Vittoria, ritrovato il 17enne rapito: sta bene https://gazzettadelsud.it/?p=2105652 - facebook.com Vai su Facebook
17enne, figlio di un commerciante ortofrutticolo, è stato rapito in centro a Vittoria davanti agli amici. “La criminalità ha alzato la posta”: cosa sappiamo finora - Un giovane di 17 anni figlio di un commerciante ortofrutticolo sequestrato in piazza a Vittoria in presenza degli amici. Lo riporta notizie.com
Vittoria, il 17enne rapito è stato ritrovato - Il 17enne sequestrato da due uomini armati, e incappucciato, è stato ritrovato a Vittoria, nel Ragusano. tempostretto.it scrive