Il 17enne rapito | Erano in 4 incappucciati del paese La prigione alle porte della città Dall' intimidazione alla pista della droga | tutti i moventi

«Non c'è stata nessuna richiesta di soldi alla famiglia e il ragazzo è stato trattato bene». Il procuratore di Ragusa Francesco Puleio esclude che dietro al sequestro. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Il 17enne rapito: «Erano in 4, incappucciati, del paese». La prigione alle porte della città. Dall'intimidazione alla pista della droga: tutti i moventi

In questa notizia si parla di: 17enne - rapito

Sequestro di persona nel Ragusano: 17enne figlio di un noto commerciante agricolo rapito in piazza a Vittoria

Ragusa, 17enne rapito in piazza da due uomini armati e incappucciati

17enne, figlio di un commerciante ortofrutticolo, è stato rapito in centro a Vittoria davanti agli amici. “La criminalità ha alzato la posta”: cosa sappiamo finora

Vittoria, il 17enne rapito si presenta autonomamente al commissariato: "Non so dove mi hanno portato" - X Vai su X

Fine dell'incubo a Vittoria, ritrovato il 17enne rapito: sta bene https://gazzettadelsud.it/?p=2105652 - facebook.com Vai su Facebook

Il 17enne rapito: «Erano in 4, incappucciati, del paese». Dall'intimidazione alla pista della droga: tutti i moventi. Ma è escluso il riscatto - «Non c'è stata nessuna richiesta di soldi alla famiglia e il ragazzo è stato trattato bene». msn.com scrive

Pm sul rapimento del 17enne: "Escluso il sequestro per estorsione" - Il procuratore di Ragusa Francesco Puleio esclude che dietro al sequestro del 17enne rapito a Vittoria giovedì ci fosse l'intenzione di chiedere un riscatto. Scrive ansa.it