Igor in finale alla Courmayeur Cup | questa sera la sfida con Scandicci

Con una prestazione di altissimo livello, la Igor Volley di Lorenzo Bernardi si aggiudica la prima semifinale della Courmayeur Cup e sabato alle 19.30 disputerà la finalissima contro Scandicci, che ha superato per 3-1 Milano. Il match sarà trasmesso in diretta da Rai Sport e DAZN oltre che dai. 🔗 Leggi su Today.it