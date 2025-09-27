Igor in finale alla Courmayeur Cup | questa sera la sfida con Scandicci
Con una prestazione di altissimo livello, la Igor Volley di Lorenzo Bernardi si aggiudica la prima semifinale della Courmayeur Cup e sabato alle 19.30 disputerà la finalissima contro Scandicci, che ha superato per 3-1 Milano. Il match sarà trasmesso in diretta da Rai Sport e DAZN oltre che dai. 🔗 Leggi su Today.it
Vinciamo la Semifinale della ! Superiamo 3-1 @VeroVolley Pronti per la finale contro la Igor Volley Novara. Appuntamento a domani (Ore 19.30) #believe - X Vai su X
Courmayeur Cup 2025 – Semifinale La Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano cede a Novara 1-3 dopo un primo set dominato e tanta battaglia nei successivi parziali. PROSECCO DOC A. CARRARO CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVAR - facebook.com Vai su Facebook
Courmayeur cup, Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci volano in finale - Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano, che si giocheranno il bronzo ... Secondo rainews.it
Courmayeur Cup: finale a sorpresa Novara-Scandicci - Nella ghiotta anteprima del campionato di A1, con protagoniste le prime quattro della scorsa stagione, la squadra di Bernardi sgambetta le campionesse di tutto di Conegliano mentre nella seconda semif ... Da corrieredellosport.it