ignobile vergognoso garlasco e la famiglia sempio cosa sta succedendo

La vicenda giudiziaria legata all’ omicidio di Chiara Poggi sembra destinata a non chiudersi mai. A quasi diciotto anni dal delitto, ogni nuovo sviluppo riapre ferite profonde e ancora sanguinanti. L’ultima novità riguarda la proroga di 70 giorni concessa dalla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, per l’ incidente probatorio nell’ambito della nuova inchiesta. A richiederla sono stati i consulenti nominati dal tribunale: la genetista Denise Albani e l’ esperto dattiloscopico Domenico Marchigiani. La nuova udienza è fissata per il 18 dicembre. A scuotere l’opinione pubblica è stato però un vero e proprio colpo di scena giudiziario: l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, è stato indagato per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

