Ignobile vergognoso Garlasco e la famiglia Sempio cosa sta succedendo
La vicenda giudiziaria legata all’ omicidio di Chiara Poggi sembra destinata a non chiudersi mai. A quasi diciotto anni dal delitto, ogni nuovo sviluppo riapre ferite profonde e ancora sanguinanti. L’ultima novità riguarda la proroga di 70 giorni concessa dalla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, per l’ incidente probatorio nell’ambito della nuova inchiesta. A richiederla sono stati i consulenti nominati dal tribunale: la genetista Denise Albani e l’ esperto dattiloscopico Domenico Marchigiani. La nuova udienza è fissata per il 18 dicembre. A scuotere l’opinione pubblica è stato però un vero e proprio colpo di scena giudiziario: l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, è stato indagato per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: ignobile - vergognoso
Un vile atto intimidatorio ha colpito questa notte il centro sociale La Strada di Roma, dove un ordigno è esploso davanti all’ingresso e dove è stato esposto uno striscione ignobile e vergognoso. La mia piena solidarietà va ad Alessandro Di Battista e a tutte le - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, a Dentro la notizia i video inediti di Chiara Poggi. La mossa della famiglia: cosa mostrano - Oggi, lunedì 8 settembre, a “Dentro la notizia” – condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda alle ore 16. Scrive iltempo.it