Ieri in Campania | violento scontro tra camion e auto in città

Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 27 settembre 2025. Avellino – "Disarmiamo le anime dei nostri figli per disarmare le mani dei criminali". L'appello della mamma di Roberto Bembo, giovane ucciso proprio per mano della criminalità, cristallizza il senso della marcia tenuta ieri da Piazza libertà di Avellino fino ai quartieri di Rione Mazzini e San Tommaso, cuore degli ultimi gravissimi episodi avvenuti nel capoluogo e non solo negli ultimi mesi. Benevento – Attimi di paura nella serata di oggi all'incrocio tra via Novelli e via Ponte Valentino, dove si è verificato un grave incidente stradale.

