Icardi è tornato! Quinto gol in 6 presenze per l’ex Inter | che numeri al rientro dall’infortunio!

Internews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’argentino si è preso anche la fascia da capitano. Mauro Icardi continua a lasciare il segno in Turchia. L’attaccante argentino classe 1993, oggi capitano del Galatasaray, ha realizzato il suo quinto gol in sei presenze nella Super Lig, confermandosi leader assoluto della formazione giallorossa. Dopo l’infortunio al crociato che lo aveva costretto a uno stop prolungato nella scorsa stagione, l’ex bomber dell’ Inter è tornato più incisivo che mai, dimostrando di non aver perso il fiuto del gol che lo ha reso uno dei centravanti più prolifici d’Europa negli ultimi dieci anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

