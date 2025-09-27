Icardi che magia! E il Galatasaray fa 7 su 7 in campionato

Il Galatasaray si impone per 1-0 nella sfida di campionato in casa dell'Alanyaspor. Il gol decisivo lo realizza Mauro Icardi, autore di un colpo di tacco delizioso dopo una splendida giocata sulla destra dell'ex Torino Singo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Icardi, che magia! E il Galatasaray fa 7 su 7 in campionato

In questa notizia si parla di: icardi - magia

Ex Inter, Icardi fa volare il Galatasaray con un goal di tacco decisivo: segna una rete all'ora - 0 sul campo dell'Alanyaspor nell'anticipo della settima giornata del campionato turco e resta in testa alla classifica a punteggio ... Secondo msn.com

Galatasaray, fa tutto Osimhen: doppietta, esultanza alla Icardi e infortunio - Primo e secondo gol con la maglia del Galatasary, esultanza alla Icardi, sostituzione all'intervallo per infortunio (al suo posto Mertens): Victor Osimhen ha regalato un tempo denso di emozioni ai ... Come scrive corrieredellosport.it