Icardi che magia! E il Galatasaray fa 7 su 7 in campionato

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Galatasaray si impone per 1-0 nella sfida di campionato in casa dell'Alanyaspor. Il gol decisivo lo realizza Mauro Icardi, autore di un colpo di tacco delizioso dopo una splendida giocata sulla destra dell'ex Torino Singo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

