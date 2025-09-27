IA | nei prossimi 5 anni il 100% innovatori la userà per generare idee
Quando si parla delle aziende che, con la loro capacità di innovazione, stanno cambiando il mondo, il comune denominatore non è la spesa. Queste realtà non vedono l’innovazione come una funzione, ma come la strategia. Dalla mobilità trasformata da Waymo, alla nuova era del social drinking con Athletic Brewing, fino all’istruzione gamificata di Duolingo, i leader della Fast Company 50 Most Innovative Companie s dimostrano che la crescita non nasce più da piccoli miglioramenti, ma dalla capacità di anticipare i cambiamenti e costruire nuove traiettorie di business prima degli altri. Non a caso, il 94% di queste imprese dichiara di voler entrare in nuovi mercati nei prossimi anni, e l’88% mette l’innovazione ai vertici dell’agenda strategica, al pari della performance finanziaria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: prossimi - anni
Inquinamento dell’aria e dell’acqua: per i giovani italiani rappresentano la principale minaccia per la salute nei prossimi anni
Unieuro rilancia. Con i francesi, è pronta a investire 250 milioni per i prossimi 5 anni
Calciomercato Juventus, un club della Saudi Pro League ha convinto quell’obiettivo bianconero per l’attacco: guadagnerà 20 milioni a stagione per i prossimi tre anni! Tutti i dettagli
Cosa faremo nei prossimi cinque anni? Ci prenderemo cura di tutta la Puglia. - facebook.com Vai su Facebook
Che cosa cambierà nella mobilità nei prossimi anni? Come trasformare in una vera opportunità la trasformazione che ci attende? Ne parliamo nella sede AC Milano Segui in diretta l'evento del Foglio, dalle 9,30 - X Vai su X
Fecondazione, Pellicer (Ivi): "Nei prossimi 5 anni svolta tecnologica con l'Ia" - "Procreazione medicalmente assistita utile contro denatalità ma più investimenti pubblici" "La procreazione medicalmente assistita ha aiutato tante coppie che avevano bisogno di avere figli, ma oggi r ... Scrive msn.com
Microsoft shock: IA potrebbe richiedere forze militari - Mustafa Suleyman prevede minacce AI che potrebbero richiedere controlli di livello militare nei prossimi 5- Lo riporta msn.com