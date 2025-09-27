Procede a gonfie vele l’iniziativa “Il Buono che meriti”, riproposta anche per il 2025 da Ebittosc, l’Ente bilaterale del terziario toscano di cui fanno parte Confcommercio e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, e che mette a disposizione importanti risorse a livello regionale per sostenere il reddito dei lavoratori toscani del commercio e dei servizi. Si tratta dell’erogazione di una serie di voucher da parte dell’Ente bilaterale, che potranno essere poi spesi all’interno di un circuito di negozi consultabile sul sito internet www.ebittosc.it. Quest’anno sul territorio interprovinciale di Lucca e Massa Carrara i negozi aderenti sono in totale oltre 100. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I voucher-contributo per i lavoratori. Si possono ritirare fino al 15 gennaio