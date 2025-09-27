I tennisti vogliono ancora più soldi | lettera agli Slam Sinner e Alcaraz tra i firmatari
L’asset governativo del tennis riceve una nuova scossa. Dopo l’azione legale della PTPA (associazione giocatori) contro ATP, WTA e i quattro tornei dello Slam, accusati di gestire in modo poco corretto la ricchezza economica del sistema, c’è un nuovo episodio della saga. Attraverso una lettera, alcuni dei giocatori più importanti, tra cui anche Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, c hiedono in particolare agli Slam cambiamenti sostanziali nella gestione e nella redistribuzione delle risorse. Come riportano The Athletic e Associated Press, la missiva, firmata il 30 luglio, si concentra su tre punti principali: denaro, sostenibilità e maggiore potere decisionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
I tennisti pretendono più soldi e vogliono fare le riforme: anche Sinner e Alcaraz firmano la lettera
I tennisti pretendono più soldi e vogliono fare le riforme: anche Sinner e Alcaraz firmano la lettera - I tennisti pretendono maggiori guadagni, ma soprattutto maggiore considerazione nelle scelte da parte degli organizzatori dei grandi tornei ...
I top player vogliono ancora più soldi: lettera anche agli Slam. Sinner e Alcaraz tra i firmatari - La federazione americana: "Siamo sempre stati disposti ad aumentare i compensi"