«Stato di agitazione permanente e occupazione di 100 piazze per Gaza». Con questo proclama, il sindacato Usb, insieme a Global Movement for Gaza, il movimento studenti palestinesi italiani, l'Udap e la comunità palestinese in Italia, ha annunciato la nuova forma di protesta per la Palestina alla vigilia dell’annuncio dei blocchi negli aeroporti principali del Paese. «A partire da venerdì 26 settembre creiamo accampamenti permanenti in ogni città nelle grandi piazze. A Roma piazza dei Cinquecento, da dove è partito lo sciopero generale. A Genova nei pressi del valico 3, dove sono stati raccolti gli aiuti», si legge ancora nella nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

I sindacati di base alzano il tiro, Garante snobbato sugli scioperi. In piazza "i teppisti per Allah"