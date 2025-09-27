I sindacati di base alzano il tiro Garante snobbato sugli scioperi In piazza i teppisti per Allah

Ilgiornale.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Stato di agitazione permanente e occupazione di 100 piazze per Gaza». Con questo proclama, il sindacato Usb, insieme a Global Movement for Gaza, il movimento studenti palestinesi italiani, l'Udap e la comunità palestinese in Italia, ha annunciato la nuova forma di protesta per la Palestina alla vigilia dell’annuncio dei blocchi negli aeroporti principali del Paese. «A partire da venerdì 26 settembre creiamo accampamenti permanenti in ogni città nelle grandi piazze. A Roma piazza dei Cinquecento, da dove è partito lo sciopero generale. A Genova nei pressi del valico 3, dove sono stati raccolti gli aiuti», si legge ancora nella nota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

i sindacati di base alzano il tiro garante snobbato sugli scioperi in piazza i teppisti per allah

© Ilgiornale.it - I sindacati di base alzano il tiro, Garante snobbato sugli scioperi. In piazza "i teppisti per Allah"

In questa notizia si parla di: sindacati - base

Sciopero sindacati di base a Linate e a Malpensa, stop a 66 voli

Sciopero sindacati di base a Linate e a Malpensa, stop a 66 voli

L’indipendenza economica è la base per l’autodeterminazione femminile. Per questo ora il Corriere della Sera e Il Tempo delle Donne lanciano un’alleanza con banche, imprese, organizzazioni e sindacati. Un punto di partenza aperto a tutti

Cerca Video su questo argomento: Sindacati Base Alzano Tiro