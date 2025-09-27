I ricchi stranieri con un patrimonio sopra il milione di dollari scelgono Milano
Roma, 27 settembre 2025 – Nonostante le incertezze geopolitiche, l’Italia resta sempre una meta al top, sia per il turismo sia per gli investimenti. E’ infatti una delle scelte di coloro i quali hanno grandi patrimoni, sia per le bellezze paesaggistiche, sia per una fiscalità che attira, sia per la rivalutazione immobiliare di alcune aree. Fra queste spiccano Milano, la Toscana e il Lago di Como. Lo studio dell’European Lifestyle Report 2025. La conferma arriva dall’European Lifestyle Report 2025 di Knight Frank, che ha sondato oltre 700 High-Net-Worth Individuals in 11 Paesi. Stando ai risultati dell’indagine, sono tre i motivi che spingono a investire in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
