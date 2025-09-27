I primi 50 anni del Prosciuttificio San Francesco
Castelnuovo si prepara a vivere una giornata molto speciale: sabato prossimo tutta comunità è invitata a partecipare, nella sede di via della Pace 8, alla festa dei primi 50 anni del Prosciuttificio San Francesco. L’azienda, fondata dal rag. Alfonso Bavieri, tuttora alla guida dell’attività assieme ai figli Cristiano e Licia e alla moglie Dolores, ha infatti deciso di condividere questo traguardo con il paese che l’ha vista nascere e crescere. Dopo la messa delle 9 officiata dal vescovo di Modena, mons. Erio Castellucci, seguirà un rinfresco a base di gnocco fritto, tigelle e naturalmente prosciutto, per accogliere amici, clienti e cittadini: oltre un migliaio le persone attese, per una giornata che vuole unire memoria, tradizione e futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
