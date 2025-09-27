I primi 50 anni del Prosciuttificio San Francesco

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castelnuovo si prepara a vivere una giornata molto speciale: sabato prossimo tutta comunità è invitata a partecipare, nella sede di via della Pace 8, alla festa dei primi 50 anni del Prosciuttificio San Francesco. L’azienda, fondata dal rag. Alfonso Bavieri, tuttora alla guida dell’attività assieme ai figli Cristiano e Licia e alla moglie Dolores, ha infatti deciso di condividere questo traguardo con il paese che l’ha vista nascere e crescere. Dopo la messa delle 9 officiata dal vescovo di Modena, mons. Erio Castellucci, seguirà un rinfresco a base di gnocco fritto, tigelle e naturalmente prosciutto, per accogliere amici, clienti e cittadini: oltre un migliaio le persone attese, per una giornata che vuole unire memoria, tradizione e futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i primi 50 anni del prosciuttificio san francesco

© Ilrestodelcarlino.it - I primi 50 anni del Prosciuttificio San Francesco

In questa notizia si parla di: primi - anni

“Meglio tardi che mai”: Ghali prende la patente a 32 anni e festeggia. I fan ironici: “Proverai le prime uscite, i primi fermi della polizia, tutto questo non ha età”

Green day e il road trip comico ispirato ai primi anni della band

Parigi, la Senna torna balneabile dopo 100 anni: le immagini dei primi tuffi

Bruce Springsteen celebra i 50 anni di "Born To Run" pubblicando l'inedito più atteso - Il 25 agosto compie 50 anni "Born to Run", l'album che ha cambiato la carriera di Bruce Springsteen e anche la storia del rock. Scrive tgcom24.mediaset.it

Il teatro del Buratto festeggia i suoi primi 50 anni - Il Teatro del Buratto si prepara a celebrare 50 anni di attività dedicati al teatro per l'infanzia e per i giovani. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Primi 50 Anni Prosciuttificio