I precedenti undici raid Non si tratta di satanismo
C’è ancora tanta amarezza tra i parroci della provincia, dalla montagna alla Valdinievole, dopo l’ondata di furti nelle chiese che ha sconvolto tante piccole comunità. Sono state ben undici le chiese depredate in due giorni, tra il 21 e il 22 settembre, nella nostra provincia. A partire da quelle di Pistoia, ben sette: i colpi sono stati messi a segno nelle chiese di Valdibrana, Capostrada, Belvedere, San Biagio, Piuvica, Quarrata e Torri. I ladri hanno agito anche a Vangile, in Valdinievole. E poi in montagna nelle chiese di Cireglio, Le Piastre e Prunetta. Una ferita inferta soprattutto alla comunità di fedeli, che si è sentita più volte violata nel luogo da tutti considerato più sicuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: precedenti - undici
I precedenti. L’ultima volta contro il Padova undici stagioni fa
#GenoaEmpoli Federico Dionisi l’arbitro di Genoa-Empoli. In Coppa Italia vanta finora 13 presenze con 8 successi interni, 4 esterni ed 1 pareggio. Con il Genoa 2 vittorie su 2 precedenti, undici i precedenti per gli azzurri, con tre vittorie, tre pareggi e cinque sc - X Vai su X
Top 11 di serie d girone g https://www.nocerinalive.it/top-11-girone-g-i-migliori-undici-calciatori-dopo-la-terza-giornata/ #top #top #LA - facebook.com Vai su Facebook
I precedenti, undici raid. Non si tratta di satanismo - C’è ancora tanta amarezza tra i parroci della provincia, dalla montagna alla Valdinievole, dopo l’ondata di furti nelle chiese che ha sconvolto tante piccole comunità. Si legge su msn.com