C’è ancora tanta amarezza tra i parroci della provincia, dalla montagna alla Valdinievole, dopo l’ondata di furti nelle chiese che ha sconvolto tante piccole comunità. Sono state ben undici le chiese depredate in due giorni, tra il 21 e il 22 settembre, nella nostra provincia. A partire da quelle di Pistoia, ben sette: i colpi sono stati messi a segno nelle chiese di Valdibrana, Capostrada, Belvedere, San Biagio, Piuvica, Quarrata e Torri. I ladri hanno agito anche a Vangile, in Valdinievole. E poi in montagna nelle chiese di Cireglio, Le Piastre e Prunetta. Una ferita inferta soprattutto alla comunità di fedeli, che si è sentita più volte violata nel luogo da tutti considerato più sicuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I precedenti, undici raid. Non si tratta di satanismo