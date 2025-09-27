La prima partita tra Venezia e Spezia nel capoluogo lagunare è datata 27 aprile del 1930, in Serie B, con i padroni di casa guidati dall’austriaco Karl Stanzel, ad imporsi per 5-0. L’unica vittoria spezzina, invece, risale al 19 settembre 2021 con gli aquilotti allenati da Thiago Motta in A ad espugnare lo stadio per 2-1: dopo il vantaggio di Bastoni e la risposta di Ceccaroni (spezzino doc tra i veneziani), la decise Bourabia al 4’ di recupero. Non è positivo, invece, l’ultimo match disputato, visto che il Venezia vinse 1-0. Era sempre settembre, il 15 (dell’anno 2023) e Pohjanpalo fissò il risultato, mandando a picco il team di mister Alvini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I PRECEDENTI. Quel colpaccio con Thiago Motta firmato da Bastoni e Bourabia