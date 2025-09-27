i precedenti il lupo ama ballare spesso al benelli sulla pelle della vis

Dopo la bestia nera Forlì, che al Morgagni ha storicamente sempre imperversato con la Vis, ecco il Gubbio. Avversario da prendere con le molle. Che al Benelli ha sempre avuto vita dura, tranne nelle ultime stagioni. Se fino al 2018 i Lupi rossoblù avevano violato Pesaro una sola volta in 16 trasferte, da allora, ovvero dal ritorno in C della Vis, hanno festeggiato tre volte: le ultime due in modo perfino irridente: 0-4 nel 2022-23, 1-3 l’anno dopo. La costante: i gol di Marco Spina, a segno 4 volte contro i biancorossi. Il Gubbio, nonostante una certa inferiorità tecnica, l’ha sfangata anche la scorsa stagione (grazie all’ 1-1 firmato Corsinelli e Nicastro), dopo aver subìto l’1-3 casalingo all’andata (Bove, Rosaia, autorete Venturi, Nicastro) in una gara segnata dalle due espulsioni a carico degli umbri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

