I portuali di Napoli | Da qui non passeranno armi destinate allo sterminio dei palestinesi
Angelo Lustro, segretario della Filt-Cgil. "Nessun carico di armi o materiale bellico deve transitare dagli scali della Campania". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: portuali - napoli
? Natale 2025: crociera con MSC SPLENDIDA da Napoli! Cabine doppie da soli 900€ a persona! Disponibili triple e quadruple! Itinerario: Napoli - Palermo - La Goulette - Barcellona - Marsiglia - Genova - Napoli Tasse portuali e Multirischi Incluse - facebook.com Vai su Facebook
I portuali di Napoli: “Da qui non passeranno armi destinate allo sterminio dei palestinesi” - "Nessun carico di armi o materiale bellico deve transitare dagli scali della Campania" ... Segnala fanpage.it
Salerno, il comune: «Porto presidio di pace, da qui non partono armi» - La “rivolta” delle coscienze e del cuore vicino a quelle immagini che arrivano da un’area ormai quasi cancellata. ilmattino.it scrive