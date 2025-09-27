Asciugare e acconciare i capelli quando siamo in viaggio può essere un bel problema, se non abbiamo messo in valigia un buon phon portatile come il ghd Flight+, che è compatto e leggero, progettato per occupare poco spazio pur mantenendo prestazioni adeguate per l’asciugatura dei capelli anche fuori casa. La buona notizia è che, adesso, questo phon da viaggio è in sconto del 27% su Amazon e costa solo 72,50 euro. Approfitta dello sconto Amazon Performance da salone, ovunque ti trovi. Il ghd Flight+ è uno dei migliori compromessi tra potenza e praticità. A fronte di un prezzo che scende a 72,50 euro (invece dei 99 euro abituali), ci si porta a casa un dispositivo che, pur pensato per chi è spesso in viaggio, non accetta compromessi sulle prestazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I phon da viaggio non sono tutti uguali e il ghd Flight+ è quello da comprare oggi