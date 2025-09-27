Sono stati tre giorni intensi di scoperte tra Carrara e la Lunigiana, quelli trascorsi dalla delegazione di pensionati Cna della Toscana. Ottanta gli imprenditori e le imprenditrici che hanno partecipato alla ‘Festa della Cna pensionati della Toscana’. Molti di loro pur essendo toscani non avevano mai visitato le cave di marmo o visitato uno dei tanti suggestivi borghi sparsi per la Lunigiana. La numerosa delegazione ha potuto apprezzare le bellezze e l’enogastronomia del territorio, tra scorci mozzafiato e piatti tipici della tradizione. La visita è partita dal bacino marmifero di Fantiscritti con la visita alla suggestiva cava in galleria della famiglia Dell’Amico con all’interno un murales con il ‘Giudizio universale’ di Michelangelo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I pensionati in visita alle cave e ai borghi