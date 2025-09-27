I migliori momenti MLS di Lionel Messi mentre l’Inter Miami si chiude nell’estensione del contratto
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La popolarità di Lionel Messi è in aumento negli Stati Uniti dall’arrivo del mago all’Inter Miami. Naturalmente, ci sono stati momenti memorabili in abbondanza e sembra che molti altri debbano ancora venire. Rapporti recenti suggeriscono che Messi ha firmato un’estensione del contratto che lo terrà nel sud della Florida per diversi anni. Il nuovo accordo dovrebbe segnare il capitolo finale dell’illustre carriera della superstar argentina e dovrebbe portare con sé più obiettivi, assist e momenti abbaglianti che continuano a stupire i fan in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: migliori - momenti
Nuovo remake di stephen king con i migliori momenti dell’azione al 92% su Rotten Tomatoes
Migliori momenti di it’s always sunny in philadelphia dopo 20 anni secondo rob mcelhenney
La nuova direzione di The Librarians: episodio 8 e il tributo ai momenti migliori
DMAX Italia. . Decisamente tra i migliori momenti della puntata di ieri sera #Undercut - ogni mercoledì alle 21:25 in prima TV su #DMAX, canale 52 - facebook.com Vai su Facebook
Egonu e Sylla le migliori nei momenti più difficili... Velasco un maestro di psicologia... #italvolley #ItaliaTurchia #mondiale CAMPIONESSE DEL MONDO - X Vai su X
EA Sports FC 26: Lionel Messi in cima alla lista dei migliori giocatori della MLS - Come nel caso delle valutazioni della Saudi Pro League, i 26 giocatori con il punteggio migliore nelle 1MLS 9 in genere registrano numeri inferiori a quelli delle regioni più competitive di tutto il m ... Da gamereactor.it
Scopriamo le votazioni dei migliori giocatori della MLS in EA Sports FC 25 - EA Sports FC 25 sta per arrivare ed EA Sports ha deciso di svelare le votazioni dei 25 migliori giocatori della MLS (Major League Soccer). Riporta multiplayer.it