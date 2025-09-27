I migliori momenti MLS di Lionel Messi mentre l’Inter Miami si chiude nell’estensione del contratto

Justcalcio.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La popolarità di Lionel Messi è in aumento negli Stati Uniti dall’arrivo del mago all’Inter Miami. Naturalmente, ci sono stati momenti memorabili in abbondanza e sembra che molti altri debbano ancora venire. Rapporti recenti suggeriscono che Messi ha firmato un’estensione del contratto che lo terrà nel sud della Florida per diversi anni. Il nuovo accordo dovrebbe segnare il capitolo finale dell’illustre carriera della superstar argentina e dovrebbe portare con sé più obiettivi, assist e momenti abbaglianti che continuano a stupire i fan in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

i migliori momenti mls di lionel messi mentre l8217inter miami si chiude nell8217estensione del contratto

© Justcalcio.com - I migliori momenti MLS di Lionel Messi mentre l’Inter Miami si chiude nell’estensione del contratto

In questa notizia si parla di: migliori - momenti

Nuovo remake di stephen king con i migliori momenti dell’azione al 92% su Rotten Tomatoes

Migliori momenti di it’s always sunny in philadelphia dopo 20 anni secondo rob mcelhenney

La nuova direzione di The Librarians: episodio 8 e il tributo ai momenti migliori

EA Sports FC 26: Lionel Messi in cima alla lista dei migliori giocatori della MLS - Come nel caso delle valutazioni della Saudi Pro League, i 26 giocatori con il punteggio migliore nelle 1MLS 9 in genere registrano numeri inferiori a quelli delle regioni più competitive di tutto il m ... Da gamereactor.it

Scopriamo le votazioni dei migliori giocatori della MLS in EA Sports FC 25 - EA Sports FC 25 sta per arrivare ed EA Sports ha deciso di svelare le votazioni dei 25 migliori giocatori della MLS (Major League Soccer). Riporta multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Migliori Momenti Mls Lionel