I migliori momenti MLS di Lionel Messi mentre l’Inter Miami si chiude nell’estensione del contratto

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La popolarità di Lionel Messi è in aumento negli Stati Uniti dall’arrivo del mago all’Inter Miami. Naturalmente, ci sono stati momenti memorabili in abbondanza e sembra che molti altri debbano ancora venire. Rapporti recenti suggeriscono che Messi ha firmato un’estensione del contratto che lo terrà nel sud della Florida per diversi anni. Il nuovo accordo dovrebbe segnare il capitolo finale dell’illustre carriera della superstar argentina e dovrebbe portare con sé più obiettivi, assist e momenti abbaglianti che continuano a stupire i fan in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

