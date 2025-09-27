I luoghi di culto nel Mediterraneo convegno degli architetti al teatro Pirandello

“I luoghi di culto nel Mediterraneo” è il tema dell’evento organizzato dall’Ordine degli architetti di Agrigento, in collaborazione con la fondazione architetti nel Mediterraneo, che si svolgerà al teatro Pirandello venerdì 10 ottobre. L’iniziativa punta a consolidare i valori dell’architettura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

