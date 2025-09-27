I luoghi di culto nel Mediterraneo convegno degli architetti al teatro Pirandello
“I luoghi di culto nel Mediterraneo” è il tema dell’evento organizzato dall’Ordine degli architetti di Agrigento, in collaborazione con la fondazione architetti nel Mediterraneo, che si svolgerà al teatro Pirandello venerdì 10 ottobre. L’iniziativa punta a consolidare i valori dell’architettura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Ordine degli architetti, presentato il convegno internazionale I luoghi di culto nel Mediterraneo - L'evento si terrà per la prima volta ad Agrigento, al teatro Pirandello, nel corso dell’intera giornata del 9 e della mattinata del 10 ottobre ... Da grandangoloagrigento.it
Valorizzazione dei luoghi di culto e didattica attraverso l'arte - La Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia (Safat) della Pontificia Facoltà Teologia dell'Italia Meridionale (Pftim) di Napoli si prepara a vivere due appuntamenti presso l'Aula Magna della Pftim ... Scrive ansa.it