I lavoratori della Casadei pallets incrociano le braccia | Stipendi troppo bassi e nessun contratto integrativo

Parmatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciopero dei lavoratori della Casadei Pallets. Nello stabilimento di via Paradigna a Parma sono una ventina gli addetti che per l'azienda romagnola svolgono attività di riparazione, deposito e noleggio dei bancali per importanti aziende del territorio. Nei mesi scorsi con il sindacato Adl Cobas. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavoratori - casadei

Yoox, i lavoratori incrociano le braccia contro i licenziamenti annunciati - È stata unanime la decisione dell’assemblea dei lavoratori del primo turno della sede di Yoox all’Interporto di Bologna: astensione dal lavoro per protestare contro i licenziamenti annunciati ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoratori Casadei Pallets Incrociano