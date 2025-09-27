I lavoratori della Casadei pallets incrociano le braccia | Stipendi troppo bassi e nessun contratto integrativo
Sciopero dei lavoratori della Casadei Pallets. Nello stabilimento di via Paradigna a Parma sono una ventina gli addetti che per l'azienda romagnola svolgono attività di riparazione, deposito e noleggio dei bancali per importanti aziende del territorio. Nei mesi scorsi con il sindacato Adl Cobas. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
