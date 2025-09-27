I grandi milanesi iscritti al Famedio Armani a soli 22 giorni dalla morte Ma anche Pillitteri Pellegrini e Asti

Giorgio Armani è ufficialmente un "grande milanese". Il nome dello stilista morto lo scorso 4 settembre sarà iscritto nel Famedio, il Pantheon delle maggiori personalità meneghine scomparse nel corso degli ultimi secoli presente all’interno del Cimitero Monumentale. A soli 22 giorni dalla sua morte. La cerimonia di scoprimento della lapide per Armani avverrà come da tradizione il prossimo 2 novembre, il giorno dei morti, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e della presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi. Va precisato che al Famedio ci sarà solo una lapide che ricorda lo stilista, ma non la sua salma, tumulata l’8 settembre a Rivalta di Gazzola, nel Piacentino, nella cappella di famiglia dove Armani, appunto, è stato sepolto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

