I genitori di Andrea Sempio respingono le accuse | Abbiamo visto Venditti una volta

AGI - "Questa accusa che anche oggi ci viene fatta di aver corrotto il dottor Venditti è una grandissima cavolata che verra' smentita come tutte le altre cose che sono state dette finora". Lo ha detto la madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, intervistata ieri sera a Quarto Grado su Rete4 assieme al marito, a proposito dell'indagine della Procura di Brescia sull'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, indagato con l'accusa di essere stato corrotto per scagionare Sempio dall'omicidio di Chiara Poggi. "Il dottor Venditti l' abbiamo visto una volta sola a Pavia quando siamo stati chiamati nel 2017 e basta, non lo conosciamo personalmente e nessuno della famiglia Sempio ha mai dato una lira al dottor Venditti.

