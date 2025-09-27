I fritti sono ancora più buoni se fatti con l' aria | la friggitrice Cecotec XXL a prezzo imperdibile
Cucinare gustoso e sano è possibile grazie alla friggitrice aria Cecotec da 9 litri, disponibile su Amazon a 89,90 euro con uno sconto del 9%. Balza all’occhio il cestello divisibile che consente di cucinare due pietanze contemporaneamente con temperature indipendenti, utile per preparazioni familiari o piatti diversi nello stesso ciclo di cottura. Approfitta dello sconto Capacità e sistema a doppia zona. La capacità di 9 litri consente di gestire anche preparazioni per più persone. In coppia, c’è l’innovativo sistema a doppia zona di cottura: un cestello divisibile, per preparare due pietanze differenti nello stesso momento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Non sono fritti ma leggeri e croccanti …. questi bocconcini di pollo impanati vi faranno letteralmente impazzire. https://blog.giallozafferano.it/piovonoricette/ricetta-bocconcini-di-pollo-impanati/
Ricetta facile per fare dei calzoni fritti in casa con il Bimby buoni come in rosticceria - Provali con pesto e patate, con 100 g di pesto e 100 g di patate lesse schiacciate, aggiungendo un uovo. Lo riporta amando.it