i franchise horror che devono assolutamente avere un sequel moderno

Hollywood è sempre stata impegnata nella realizzazione di reboot e sequel. Sopratutto negli ultimi anni, dove l’usato sicuro è diventato molto redditizio. E quando si parla di horror, attualmente ci troviamo nella vera era dei reboot e dei sequel. Anzi, nell’era della resurrezione, in cui vecchi franchise ormai scomparsi ritornano per un ultimo giro di boa. E, se vanno bene, anche più di uno. Venerdì 13 è tornato con l’universo di Jason, Halloween ha appena ricevuto una trilogia completa, un altro film di Non aprite quella porta è in arrivo, Alien sta prosperando sia sul grande che sul piccolo schermo, stiamo per vedere un altro capitolo di Predator, e così via. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

