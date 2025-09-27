Il Comune ha sbloccato, dopo mesi di attesa, i fondi destinati al restauro e alla manutenzione di tre importanti chiese cittadine. Oltre 149mila euro, annunciati a gennaio, saranno impiegati per interventi su santuario della Madonna del Piratello, parrocchia della Natività di Maria Vergine a Sasso Morelli e parrocchia di Santo Spirito. Si tratta della quota del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria, incassati dal Municipio tra luglio 2020 e dicembre 2023, risorse vincolate per legge alla tutela del patrimonio religioso. Come accennato, già a inizio anno la Giunta aveva dato il via libera alla ripartizione, definendo le proporzioni di finanziamento in base al punteggio assegnato da una commissione tecnica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I fondi del Comune. Restauro di tre chiese, sbloccati i contributi. Ecco i 150mila euro