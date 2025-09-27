I focus | scienze benessere IA medicina
Una marea di studenti, universitari, ricercatori e cittadini curiosi ha invaso il Santa Maria della Scala. Con più di 20 postazioni dedicate ad altrettanti programmi e ricerche universitarie, il Bright 2025 ha alzato l’attenzione su svariate ricerche e competenze multidisciplinari, con focus specifici su quattro contenitori generali: Intelligenza Artificiale e innovazioni tecnologiche che stanno cambiando il nostro presente, ambiente e sostenibilità, benessere individuale e collettivo, medicina e salute. "Siamo qui con uno stand del National Biodiversity Future Center – spiega Maria Cristina Fossi, professoressa di ecologia e ecotossicologia –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: focus - scienze
FOCUS - Alessandra Lazzari e Laura Maggenghi, docenti di Scienze motorie presso lo Scientifico sportivo all'istituto "Torriani", spiegano la "mission" della scuola: «Discipline suggerite dal territorio». #focus #scuola #sport #cremona LEGGI QUI: https://mondo - X Vai su X
Ecco il nuovo numero di Juggling Magazine, il n° 108 #CircoResistente Al suo interno - European Juggling Convention 2025 - Orme: Giocoleria Riscoperta FOCUS CIRCO E SCIENZA - CircoXperience MUSE - Museo delle Scienze - Bolla di Sapone - Scu - facebook.com Vai su Facebook
Quali malattie avrai tra 20 anni? Te lo dice l'IA - Focus.it - Un modello di IA che funziona in modo simile a ChatGPT prevede il rischio di future malattie con decenni di anticipo: un alleato nella prevenzione. Secondo focus.it
la migliore IA al mondo - Focus.it - Focus il magazine di divulgazione scientifica più letto in Italia, Focus Storia per conoscere la storia i ... Segnala focus.it