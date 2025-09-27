i fili del destino teodolinda caorlin al museo della seta

Arazzi di grande potenza evocativa e opere tessili realizzate su telaio, che sono una riflessione profonda sul tempo, la memoria e la condizione umana, utilizzando il filo come metafora del destino e della trama dell’esistenza. La mostra “ I fili del destino “ dell’artista tessile veneziana Teodolinda Caorlin, apre al pubblico domenica 28 settembre al Museo della Seta di Como, in via Castelnuovo 7. Un titolo che rimanda alla mitologia delle Moire, che incarnano il potere del filo nella costruzione del tempo e della vita: figure mitologiche che non solo filano, misurano e recidono la sorte di ogni essere umano, ma custodiscono un destino a cui anche gli dèi sono soggetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

