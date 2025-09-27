I Fatti Vostri 2025-2026 al via la nuova edizione con Flavio Montrucchio e Anna Falchi | quando inizia su Rai 2
Tutto pronto per il ritorno della storica piazza televisiva de “I Fatti Vostri 2025-2026” giunta quest’anno alla sua 36esima edizione. Scopriamo insieme la data di partenza, i conduttori e le novità! I Fatti Vostri 2025, quando inizia e conduttori. Ci siamo: riapre la storica piazza de I Fatti Vostri 2025-2026 da lunedì 29 settembre dalle ore 11.10 su Rai2 con la prima puntata della nuova edizione! Ogni mattina dalle ore 11.10, dal lunedì al venerdì, torna il il programma cult firmato Michele Guardì che da ben 36 anni accompagna il pubblico italiano. Tra le novità di questa stagione la presenza di nuovi conduttori: una inedita e curiosa coppia composta da Anna Falchi, veterana della trasmissione, affiancata da Flavio Montrucchio, reduce dal successo estivo di “Linea Verde Estate”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
I Fatti Vostri 2025: slitta la data di inizio. Anna Falchi e Flavio Montrucchio al debutto dal 6 ottobre - Slitta la partenza de I Fatti Vostri 2025: la nuova edizione con Anna Falchi e Flavio Montrucchio debutterà il 6 ottobre su Rai 2. Si legge su atomheartmagazine.com
I Fatti Vostri, slitta la data di inizio. Problemi per Anna Falchi e Montrucchio - La Rai rimanda la data di partenza de I Fatti Vostri su Rai 2: doccia fredda per Flavio Montrucchio e Anna Falchi ... Si legge su dilei.it