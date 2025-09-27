I farmaci per perdere peso riducono l' efficacia dei contraccettivi | ecco cosa sapere

L'autorità del farmaco del Regno Unito ha invitato le cittadine all'uso di un metodo contraccettivo aggiuntivo.

In questa notizia si parla di: farmaci - perdere

L'autorità del farmaco del Regno Unito ha invitato le cittadine all'uso di un metodo contraccettivo aggiuntivo - L'utilizzo dei farmaci antidiabetici per dimagrire è sempre più diffuso, alimentato e in alcuni casi promosso da celebrità e influencer che, a fronte di una rapida perdita di peso, hanno ammesso e ... Lo riporta gazzetta.it

