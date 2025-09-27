I fan dell' immunità ma non per tutti la Flotilla e i teppisti pro Pal | ecco il podio dei peggiori

Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo i fan dell'immunità a corrente alternata. Il caso è quello di Ilaria Salis salvata dalla Commissione Juri per un solo voto. L'europarlamentare di Avs è sotto processo a Budapest con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di alcuni neonazisti. Nel ringraziare i parlamentari della Commissione, che hanno respinto la revoca dell'immunità, Nicola Fratoianni ha scritto su X: "Quella della Salis è una battaglia per lo stato di diritto in Europa". Peccato che ai tempi del braccio di ferro sui migranti la pensasse esattamente all'opposto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

