I Diamanti si preparano per Chagall Urban | Sarà una mostra evento Spazi bene l’idea di un’arte diffusa

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La mostra su Chagall sarà un grande evento di richiamo per la nostra città". Nel suo duplice ruolo di vicepresidente di Ferrara Arte e di direttore generale di Confcommercio, Davide Urban ricorda i prossimi appuntamenti ai Diamanti e fa il punto sui rapporti tra cultura, città e mondo economico ferrarese. Dopo Mucha e Boldini, che ha richiamato circa 15mila visitatori, quali appuntamenti sono in arrivo ai Diamanti? "Dall’11 ottobre arriva la mostra ’ Chagall, testimone del suo tempo ’, dedicata al grande pittore russo-francese. Una mostra stupenda, che rappresenta la grande forza evocativa delle nostre rassegne a Palazzo dei Diamanti e che, ne sono certo, sarà un successo e un grande valore aggiunto per la nostra città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

i diamanti si preparano per chagall urban sar224 una mostra evento spazi bene l8217idea di un8217arte diffusa

© Ilrestodelcarlino.it - I Diamanti si preparano per Chagall. Urban: "Sarà una mostra evento. Spazi, bene l’idea di un’arte diffusa"

In questa notizia si parla di: diamanti - preparano

diamanti preparano chagall urbanI Diamanti si preparano per Chagall. Urban: "Sarà una mostra evento. Spazi, bene l’idea di un’arte diffusa" - Il vicepresidente della Fondazione: "Grande volano culturale e turistico : commercianti pronti alla sfida. Segnala ilrestodelcarlino.it

Marc Chagall, artista visionario. Capolavori a Palazzo Diamanti - Al Palazzo dei Diamanti di Ferrara arriva dall’11 ottobre all’8 febbraio una grande mostra su Marc Chagall, uno dei più importanti e amati maestri dell’arte del Novecento. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Diamanti Preparano Chagall Urban