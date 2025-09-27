I Diamanti si preparano per Chagall Urban | Sarà una mostra evento Spazi bene l’idea di un’arte diffusa
"La mostra su Chagall sarà un grande evento di richiamo per la nostra città". Nel suo duplice ruolo di vicepresidente di Ferrara Arte e di direttore generale di Confcommercio, Davide Urban ricorda i prossimi appuntamenti ai Diamanti e fa il punto sui rapporti tra cultura, città e mondo economico ferrarese. Dopo Mucha e Boldini, che ha richiamato circa 15mila visitatori, quali appuntamenti sono in arrivo ai Diamanti? "Dall’11 ottobre arriva la mostra ’ Chagall, testimone del suo tempo ’, dedicata al grande pittore russo-francese. Una mostra stupenda, che rappresenta la grande forza evocativa delle nostre rassegne a Palazzo dei Diamanti e che, ne sono certo, sarà un successo e un grande valore aggiunto per la nostra città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
