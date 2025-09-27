I deliri di Bandecchi su Gaza | Bambini mai morti sto con Israele Scoppia la bufera – Il video

Un nuovo caso politico arriva da Terni, dove il sindaco Stefano Bandecchi ha pubblicato sui social un video destinato a far discutere. «Lo Stato vero della Palestina – aggiunge – non è certo quello guidato da Hamas perché gli stessi palestinesi dicono che Hamas se ne deve andare», dice, accompagnando il post con: «Non me ne frega un ca**o se ve ne andate a f*****o io sto con Israele. Aggiungo specialmente se siete fascistelli godo ancora di più». I deliri di Bandecchi. Il post ha generato centinaia di reazioni, nella quasi totalità negative. In risposta ai commenti, Bandecchi ha rincarato la dose scrivendo parole che hanno sollevato ulteriore indignazione: «20. 🔗 Leggi su Open.online