i daytime di amici e grande fratello tornano ma cambiano orario su canale 5

Novità importanti per il pomeriggio di Canale 5: da lunedì 29 settembre 2025 tornano in onda le strisce quotidiane di Amici 25 e del Grande Fratello 2025, ma con un cambio di collocazione oraria che modifica gli equilibri del daytime. Confermata invece la presenza della soap turca La Forza di una Donna, che rimane dopo Uomini e Donne ma riduce la propria durata. Una scelta che rischia di penalizzare Dentro la Notizia, il programma di Gianluigi Nuzzi, che perde il traino più forte del pomeriggio.

